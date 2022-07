Prisão preventiva para suspeito de atear cinco focos de incêndio em Castelo Paiva

O suspeito de ter ateado cinco focos de incêndio, durante a madrugada de domingo, ficou em prisão preventiva depois de ser presente, esta segunda-feira, a um juiz de instrução criminal do tribunal da Feira.O homem foi detido pela GNR, em Castelo Paiva, pela suspeita de ter ateado o fogo a dois contentores de lixo e três fogos florestais.O alerta foi dado, para os bombeiros de Castelo de Paiva, por um padeiro quando se apercebeu do suspeito a atear as chamas. A corporação avisou a GNR e o homem foi detido.Os cinco focos de incêndio, todos na freguesia de Sobrado, foram resolvidos pelos bombeiros de Castelo de Paiva.O detido, que mora em S. Martinho, no final do primeiro interrogatório judicial, foi conduzido ao estabelecimento prisional de Custóias.