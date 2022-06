Prisão preventiva para suspeito de matar mulher a tiro em Felgueiras

Sérgio Cunha não aceitava a possibilidade de a ainda mulher iniciar uma nova relação. Por acreditar que Sílvia Mendes, de 45 anos, estava a conhecer um outro homem, Sérgio esperou que a vítima chegasse esta segunda-feira de manhã à empresa de calçado onde trabalhava, em Felgueiras, para a matar. Munido com uma caçadeira, disparou duas vezes. Sílvia morreu no local.

Ficou em prisão preventiva o homicida de Sílvia Mendes, a mulher baleada com dois tiros pelo marido na via pública em Refontoura, em Felgueiras.O agressor, que estava em fuga, entregou-se umas horas depois no posto da GNR de Lousada, ainda no decorrer desta segunda-feira.