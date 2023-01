Prisão preventiva para suspeito de tráfico de droga em São Miguel

Um homem de 38 anos ficou em prisão preventiva, suspeito de tráfico de droga na zona do Porto dos Carneiros, no concelho de Lagoa, na ilha de São Miguel, Açores, revelou esta quinta-feira a PSP.

De acordo com um comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP, o suspeito foi detido na segunda-feira "em flagrante delito" na zona do Porto dos Carneiros, no concelho da Lagoa, "fortemente indiciado pela prática do crime de tráfico de estupefacientes".

Segundo a polícia, na sequência de uma investigação liderada pelo Ministério Público de Ponta Delgada, foram realizadas "várias diligências" pelos investigadores da PSP, que permitiram recolher e consolidar provas que indiciam o suspeito "na venda de droga sintética e heroína", no Porto dos Carneiros.

A PSP revela que o arguido foi alvo de abordagem por parte das autoridades, em ocasiões distintas, ao longo de 2022.

E, desde então, foram "sucessivamente recolhidos elementos probatórios, designadamente, diferentes tipologias de droga", o que permitiu "efetivar a sua detenção, em flagrante delito, em dois momentos distintos".

O homem já estava com a medida de coação de "obrigação de apresentações periódicas perante as autoridades e a proibição de frequentar o Porto dos Carneiros", mas segundo a PSP, continuou "a frequentar" a mesma zona e "a fazer venda direta" de drogas.

Após "novas diligências processuais" e um mandado de busca ao domicílio do arguido, a polícia apreendeu "nove doses de droga sintética e oito doses de heroína, destinados à venda direta a consumidores, entre outros objetos".