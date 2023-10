Prisão preventiva para suspeito de vários furtos nos distritos de Aveiro e Porto

A GNR deteve um homem, de 50 anos, suspeito da autoria de diversos furtos qualificados, ocorridos nos distritos de Aveiro e do Porto, estimando-se que as vítimas estejam lesadas em mais de 50 mil euros, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, a GNR de Aveiro esclareceu que o suspeito foi detido na terça-feira, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de 10 meses, e que, presente no Tribunal Judicial de Vagos, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

De acordo com a investigação, o suspeito "direcionava a sua atuação para o furto em interior de veículo e furto e uso de veículo, obtendo desta forma ilegitimamente bens e documentos bancários, os quais utilizava para efetuar levantamentos a dinheiro e pagamento de bens e serviços".

As autoridades estimam que as vítimas estejam lesadas em valores que podem ascender a 50 mil euros.

"No âmbito das diligências policiais foi, ainda, possível recuperar uma viatura furtada, cartões bancários e outros objetos, tendo sido devolvidos aos legítimos proprietários", refere a mesma nota.

Segundo a Guarda, o detido tem antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza.