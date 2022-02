Homem suspeito de furtos qualificados na Maia fica em prisão preventiva

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Matosinhos decretou a prisão preventiva como medida de coação a um homem, de 35 anos, suspeito de furtos qualificados na Maia, distrito do Porto, informou esta sexta-feira a GNR.

O homem, já com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, tinha sido detido na quarta-feira por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Matosinhos.

A GNR explica em comunicado que, no âmbito de uma investigação por furtos em interior de veículos, nos concelhos da Maia e de Valongo, que teve a duração de um mês, foram efetuadas diversas diligências policiais que culminaram na identificação, localização e detenção do suspeito em flagrante.

No decorrer da investigação foi possível apurar-se que o detido recorria à quebra de vidros de veículos ligeiros de mercadorias parqueados em diversos locais dos concelhos da Maia e de Valongo, furtando dos seus interiores vários materiais relacionados com construção civil.

No seguimento da ação constatou-se que o veículo onde o detido se deslocava tinha sido furtado no dia 04 de fevereiro, no concelho da Maia, culminando na sua apreensão.

Foi ainda realizada uma busca ao veículo onde foi possível apreender e recuperar duas caixas de ferramentas profissionais, uma máquina multifunções de uso profissional, um arnês e um telemóvel.

A viatura e o material apreendido foram restituídos aos seus legítimos proprietários, refere a GNR no comunicado.