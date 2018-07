Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva para um de três suspeitos de tráfico de droga em Serpa

Investigação começou há cerca de seis meses.

Por Lusa | 18:32

O Tribunal de Beja decretou a prisão preventiva de um de três homens detidos por suspeitas de tráfico de droga, numa operação da GNR no concelho de Serpa, segundo foi anunciado esta segunda-feira.



O homem, com 47 anos e antecedentes criminais por tráfico de droga, vai aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional de Beja, disse à agência Lusa o oficial de relações públicas do Comando Territorial de Beja da GNR, capitão Daniel Ferreira.



Os outros dois homens, de 33 e 45 anos, já tinham sido libertados sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência na passada sexta-feira, o dia em que haviam sido detidos pela GNR, numa operação na localidade de Vale Vargo, no concelho de Serpa, no distrito de Beja, explicou o oficial.



Segundo a GNR, a operação decorreu no âmbito de uma investigação por tráfico de droga que começou há cerca de seis meses e visava alguns homens que abasteciam o concelho de Serpa de várias drogas, como cocaína, haxixe e canábis.



Durante a operação, a GNR identificou um outro homem, de 36 anos, e realizou três buscas, sendo duas domiciliárias e uma a um veículo, que resultaram na apreensão de 398 doses de cocaína, 255 de haxixe e 30 de canábis, uma viatura, dois telemóveis e 60 euros em dinheiro.



A operação envolveu militares da Secção de Informações e Investigação Criminal e do Destacamento de Intervenção do Comando Territorial de Beja da GNR.