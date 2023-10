A Direção-Geral dos Serviços Prisionais (DGSP) assinou um contrato com uma empresa do ramo tecnológico, comprometendo-se a pagar um pouco mais de 30 mil euros para o fornecimento de cadeiras e sofás ‘gaming’ (jogos de consola ou online) aos seis centros educativos para menores que gere.





Fonte oficial da DGSP disse aoque a empresa vencedora do concurso público lançado para o efeito “tem um mês para fazer a entrega do mobiliário”. A DGSP admite que as cadeiras e sofás “vão equipar as salas de convívio dos jovens internados nos centros educativos” sob responsabilidade da direção-geral.