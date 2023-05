Desde 2017 que as cadeias perdem guardas prisionais. Segundo o relatório estatístico da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais de 2022, disponível online, 4128 destes profissionais estavam colocados nas 49 prisões nacionais no fim do ano passado.



O mesmo documento explica que, no final de 2017, esse número ascendia a 4401.









Ver comentários