Problemas no motor poderão ter provocado queda de aeronave no aeródromo de Ponte de Sor

A queda de uma aeronave na sexta-feira no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor (Portalegre), que causou um morto e um ferido grave, poderá ter sido provocada por "problemas de funcionamento" do motor, foi esta segunda-feira divulgado.

Numa nota informativa do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) esta segunda-feira publicada, a que a agência Lusa teve acesso, o organismo refere que a aeronave Reims Cessna F150J descolou do aeródromo pelas 14h00 para um voo de instrução com um instrutor e um aluno piloto a bordo.

O voo, é indicado, foi desenvolvido "sem qualquer reporte" de anomalias ou dificuldades técnicas.