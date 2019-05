Procissão fatal para duas amigas nos Açores

Emigrada há vários anos no Canadá, Celina Mendonça, de 68 anos, voltou recentemente à freguesia de Quatro Ribeiras, na ilha Terceira, Açores, para cuidar de uma irmã doente.Foi uma das 40 pessoas que participaram na procissão das velas, pelas 20h30 de terça-feira. O grupo acabou colhido por uma carrinha cujo condutor diz ter ficado encandeado pelo Sol.Celina morreu, bem como Maria da Conceição, uma amiga de 84 anos que seguia a seu lado.Além das duas vítimas mortais, o atropelamento provocou ainda quatro feridos graves e nove ligeiros.A procissão em honra de Nossa Senhora de Fátima deveria ter-se realizado no dia 13 – o dia das Aparições – mas foi adiada pelo padre Carlos Cabral devido a trabalho noutra paróquia.O condutor, de 32 anos, atingiu o grupo por trás. Falou com o padre logo a seguir, em estado de choque. Diz que foi encandeado pelo Sol.Uma explicação plausível, já que o Sol se ia pôr 15 minutos depois.Foi submetido a testes de álcool e droga, mas ambos deram resultado negativo.