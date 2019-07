Procurador sobre Diana Fialho e Iuri: “Os dois agiram de forma animal”

O Ministério Público pediu esta sexta-feira pena máxima, de 25 anos de prisão, para Diana Fialho e Iuri Mata, o casal acusado de matar a professora do Montijo, Amélia Fialho, mãe adotiva da jovem de 25 anos.Nas alegações finais do julgamento, em Almada, o procurador Jorge Moreira da Silva defendeu que o casal praticou os crimes em coautoria e apelidou o homicídio de maquiavélico: "Agiram de forma escabrosa e maquiavélica, com requintes de barbárie. Os dois agiram de forma frívola e animalesca, desferindo inúmeras pancadas com o objeto contundente."As defesas pediram a absolvição do casal. "As provas são fracas e coxas. Ficam no ar muitas dúvidas", disse Tânia Reis, advogada de Diana.Iuri Mata - que está a medicamentos antipsicóticos e já se terá tentado matar duas vezes na cadeia - e Diana estão acusados de homicídio qualificado e profanação de cadáver. Crime foi em setembro de 2018.O casal drogou Amélia e matou-a à martelada, por receio de Diana ser deserdada. Queimaram o cadáver num campo.A sentença é lida dia 19, sexta-feira.