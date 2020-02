Procuradora destaca papel de militar infiltrado na investigação da Operação Zeus

A procuradora da Operação Zeus - caso julgado no Tribunal de Sintra e que diz respeito a um esquema de sobrefaturação nas messes da Força Aérea, com 68 arguidos (30 militares e 38 civis) - destacou esta quinta-feira, nas alegações finais, o papel de um militar infiltrado na investigação. Para a magistrada, "só este desvendou um esquema que durava há anos, e que terá lesado o Estado em cerca de 2,5 milhões de euros".O tenente Martins, nome pelo qual ficou conhecido, recolheu documentação, vigiou os suspeitos, e levou aparelhos de escuta no corpo em reuniões com vários militares arguidos. Na cabeça desta ação criminosa esteve, entre 2012 e 2016, o major general Milhais de Carvalho. Diretor do departamento de abastecimento e transportes da Força Aérea, o oficial usava as "regularizações de stocks" das messes como forma de debitar refeições que nem eram consumidas. O esquema era praticado, por combinações com fornecedores, em messes de 12 bases ou departamentos da Força Aérea.A procuradora do Ministério Público, Susana Madeira, pediu pena de prisão efetiva para Milhais de Carvalho entre os 7 e os 10 anos e 8 meses. A maioria dos restantes militares devem, segundo a magistrada, ser punidos também com penas efetivas. Exceções são os capitães Luís Oliveira e Orlando Pinheiro que, por causa de depoimentos em que denunciaram os crimes, devem ser condenados a penas suspensas.Por fim, considera o Ministério Público, não foi produzida prova suficiente para condenar 8 arguidos. Quanto aos civis, é defendida a absolvição de quatro e a análise dos restantes casos, um a um.A procuradora definiu o montante de 20 400 euros de prejuízo para o Estado, por arguido, como valor acima do qual pode ser aplicada a prisão preventiva, e abaixo do qual pode ponderar-se a aplicação de multas.Segundo a acusação, o major Rogério Martinho, responsável da messe da Base Aérea 5, de Monte Real, ganhou uma média de 30 mil euros por ano durante o esquema criminoso.A decisão de considerar Milhais de Carvalho como o arguido que deve receber a punição mais pesada passou também, segundo o MP, por o mesmo ter sempre tentado arrastar pessoas para os crimes.