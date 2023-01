Ao longo dos últimos cinco anos, um professor do ensino básico, de Ponte de Lima, de 58 anos, abusou de uma filha que adotou ainda bebé. A menor, atualmente com 17 anos, foi alvo de ataques sexuais em casa, de forma continuada, até ganhar coragem para pôr um ponto final no terror que viveu às mãos do pai.









