Um professor de dança, de 42 anos, começa a ser julgado, na terça-feira, no Tribunal de São João Novo, no Porto, por ter abusado sexualmente de três rapazes, que tinham entre os 12 e os 16 anos. As audiências, por se tratar de crimes sexuais, vão decorrer à porta fechada.









Os crimes foram cometidos durante vários anos. O suspeito era diretor de uma escola de dança em Valongo e ‘vendia’ às vítimas e aos pais a promessa de uma carreira de sucesso.

O professor foi inicialmente acusado pelo Ministério Público por abusos sexuais de seis crianças, mas após a instrução foi pronunciado apenas pelos crimes cometidos contra três das vítimas.