Professor de folclore abusa de menina do rancho

Há meio ano que um técnico informático, de 22 anos e responsável por um rancho folclórico de Vila Nova de Gaia, abusava de uma menina de 12 anos.



Os pais nunca suspeitaram e permitiam que o professor levasse a aluna a casa, no final dos ensaios, uma vez por semana.





O pedófilo, sem antecedentes criminais, foi detido pela PJ do Porto por abuso sexual de menores e pornografia infantil.

Os abusos foram descobertos por acaso: o predador estava com a menina no carro, num ermo junto ao hospital de Gaia, quando um popular alertou a policia municipal, que confrontou o arguido e chamou a PJ.



A menina acabou por admitir que era abusada desde janeiro com regularidade.



No telemóvel, o pedófilo tinha várias imagens da menina nua.