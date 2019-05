Professora julgada por chantagear PSP com ameaças de teor sexual

Comprou telemóveis e enviava mensagens a várias pessoas com ameaças de morte e chantagens de teor sexual, dizendo que as cumpriria se as vítimas não lhe transferissem o dinheiro que pedia.Um agente da PSP denunciou a professora, de 42 anos, após esta o ameaçar de que, se não lhe entregasse três mil euros, diria que ele é pedófilo. A arguida foi detida pela PJ, em 2016, e começa esta segunda-feira a ser julgada, em Vila Real.Segundo a acusação, consultada pelo, a mulher tentou extorquir pelo menos 14 mil euros a seis vítimas - cinco homens e uma mulher, entre os quais um professor universitário.Após as ameaças, "enviava o número de uma conta bancária cotitulada com o seu ex-marido e dizia que as transferências deveriam ser feitas para essa conta porque estaria a ser controlada por um cartel". Na sua casa foi encontrado um telemóvel, escondido num boneco de peluche com formato de ovelha, no quarto da arguida - natural de Alijó.Segundo a acusação, "a suspeita sabia que a conduta era proibida por lei e punida criminalmente e, mesmo assim, não se coibiu de a praticar".Está em liberdade, obrigada a apresentações três vezes por semana.