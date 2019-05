Bebé de dois anos resgatado de uma piscina no Algarve

Um bebé de dois anos, de nacionalidade inglesa, foi esta sexta-feira resgatado de uma piscina no Hotel Monte Real Golf, no Algarve.O alerta do incidente, que aconteceu em Vila Nova de Cacela, foi dado cerca das 10h00.Foram mobilizados para o local os Bombeiros de Vila Real de Santo António e o INEM.Segundo o que oconseguiu apurar, quando os Bombeiros chegaram ao local, a criança já se encontrava fora da piscina e estava consciente, a chorar.A criança foi transportada para o Hospital de Faro.