Professora primária julgada por aterrorizar alunos

A professora primária gravada a insultar e aterrorizar alunos de sete anos, dentro de uma sala de aulas em Palmeira, Braga, começa a ser julgada a 21 de outubro no Tribunal Judicial de Braga.Maria do Céu Almeida, de 54 anos, está acusada de um crime de maus-tratos aos alunos da Escola Básica de Ortigueira.A gravação foi feita, em 2015, com um equipamento que o pai de uma aluna colocou na mochila da filha e os berros ouvidos foram aceites como meio de prova."A conduta do progenitor não é ilícita", entendeu a juíza, que decidiu não levar a julgamento o encarregado de educação, como pretendia a docente.A gravação foi "o único meio ao alcance do progenitor para comprovar o que alega na queixa já que nenhuma das testemunhas adultas e profissionais da escola admitiu ter assistido a factos, não sendo alheia a circunstância de a arguida ser diretora da escola".A acusação descreve que a professora apelidava uma menina de "burra, burróide" e que "a arguida desferia golpes na cabeça da criança com uma vara de madeira, que trazia sempre consigo, por a mesma não saber ler".