Uma professora de 38 anos da Escola Básica de Querelêdo, na Trofa, Santo Tirso, foi levada para o hospital esta quinta-feira depois de ter-se sentido mal numa discussão com um aluno de sete anos.De acordo com a GNR, o incidente, que ocorreu por volta do meio dia, foi "um ataque de pânico", não tendo havido agressão nem ferimentos.A professora não fez qualquer queixa do sucedido.