A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens apresentou esta sexta-feira a avaliação do projeto ‘A teu lado’, para proteção de menores vítimas de violência doméstica. Criado em 2021, o projeto pretende responder às necessidades de intervenção precoce em casos de crianças vítimas de violência doméstica. Foi testado na Amadora, Loures, Seixal, Faro, Loulé e Almada.





As crianças alvo deste projeto são maioritariamente portuguesas, com idades entre os 3 e os 17 anos. Joana Alexandre, docente e investigadora do ISCTE, elencou algumas dificuldades encontradas, nomeadamente as quebras de comunicação, a falta de recursos e de formação dos profissionais e a falta de celeridade de resposta fora do período laboral das várias entidades envolvidas (incluindo as escolas), entre outras.