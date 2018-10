Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Proprietários atrasam parque das Sete Fontes em Braga

Câmara quer pagar 10 euros por metro quadrado, mas os proprietários pedem 80 euros.

Por Secundino Cunha | 09:29

A maioria dos oito proprietários dos 12,4 hectares de terreno que a Câmara de Braga pretende adquirir para criar o geoparque das Sete Fontes já entregou no Tribunal Administrativo e Fiscal uma ação de contestação à revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), tentando impedir a diminuição da capacidade construtiva e a consequente desvalorização das nove parcelas em causa.



Os proprietários tencionam ainda recusar a oferta da autarquia, podendo dessa forma atrasar o processo de criação do anunciado parque em torno do antigo sistema de abastecimento de água à cidade, edificado em meados do século XVIII.



"O valor que oferecem é ridículo", disse, ao CM, Ermelando Sequeira, um dos proprietários, referindo que "a câmara não pode querer fazer um parque público à custa dos proprietários".



A edilidade pretende gastar cerca de 1,2 milhões de euros na aquisição dos terrenos, pagando 10 euros por metro quadrado. Os proprietários - entre os quais se contam empresários do ramo imobiliário e até uma ordem de freiras - prometem recusar a proposta, alegando que o valor real dos terrenos ronda os 80 euros por metro quadrado.



O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, disse ao Correio da Manhã que "o valor proposto é o justo, uma vez de advém de uma avaliação independente e que teve em conta a realidade do mercado".



"Se, por ventura, os proprietários não aceitarem os valores propostos, então a câmara avançará para um processo de expropriação. O parque das Sete Fontes é um objetivo que o município tudo fará para concretizar", afirmou o autarca.