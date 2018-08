Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prospeção de petróleo no Algarve começa já no próximo mês

Movimento esteve na praia onde Marcelo passa férias.

Por Tiago Griff | 12:39

Vários elementos do Movimento Algarve Livre de Petróleo juntaram-se na manhã desta sexta-feira na praia do Gigi, em Vale do Lobo, onde o Presidente da República passa regularmente férias, para protestarem contra a prospeção de hidrocarbonetos, que está prevista avançar no dia 15 de setembro, ao largo de Aljezur.



"O governo atirou para o lixo o resultado de uma consulta pública com um recorde inédito de participação, em que mais de 40 mil cidadãos se posicionaram contra a exploração de petróleo no Algarve", disse João Martins, um dos manifestantes.



Apesar de não terem encontrado Marcelo Rebelo de Sousa, está prevista este sábado uma audiência com o Presidente da República, em Almancil, com este movimento e com a Plataforma Algarve Livre de Petróleo.