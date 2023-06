Proteção Civil contabiliza 139 ocorrências devido ao mau tempo até às 16h00

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) contabilizou até às 16h00 desta quinta-feira 139 ocorrências relacionadas com o mau tempo, como quedas de árvores, pequenas inundações e salvamentos aquáticos, segundo fonte daquela entidade.

As ocorrências sucederam, essencialmente, "no norte do país, havendo ainda registos na Grande Lisboa e na península de Setúbal", acrescentou a fonte que indicou ter sido no Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto que se "registou o maior volume de ocorrências: 23".

Quanto à tipologia das ocorrências, disse terem sido "inundações, limpezas de via, queda de estruturas, dois movimentos de massa e três salvamentos aquáticos".