Proteção Civil da Madeira disponível para integrar missão de ajuda na Turquia

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) da Madeira manifestou disponibilidade para integrar a missão de ajuda na Turquia e na Síria, na sequência dos sismos que atingiram aqueles países na segunda-feira, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado, o SRPC indica que manifestou, na segunda-feira, junto da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) "a imediata disponibilidade e interesse na inclusão de equipas multidisciplinares, integradas em missões internacionais no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, a serem eventualmente destacadas para os territórios afetados" pelos sismos que afetaram a Turquia e a Síria.

A Proteção Civil madeirense salienta que a "iniciativa foi muito bem acolhida pelo presidente da ANEPC e será ativada caso seja necessário".

O SRPC refere ainda que a Madeira "possui valências que poderão integrar os módulos de proteção civil disponíveis pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, sendo que para o efeito o SRPC promoverá o processo de candidatura para formação e treino especializado, com particular enfoque nas áreas de emergência médica pré-hospitalar, salvamento em grande ângulo e extinção de Incêndios rurais e industriais".

"É intenção deste Serviço Regional criar sinergias com a ANEPC, enquanto ponto de contacto nacional com o Centro de Coordenação de Resposta e Emergência do Mecanismo Europeu, de forma a evidenciar as competências técnicas e formativas dos operacionais afetos aos dez corpos de bombeiros da RAM", acrescenta.

O balanço provisório dos sismos ocorridos na segunda-feira na Turquia e na Síria aumentou para mais de cinco mil mortos, enquanto decorrem as operações de resgate nos escombros dos edifícios destruídos nos dois países.

Os abalos, o maior dos quais com magnitude 7,8 na escala de Richter, derrubaram milhares de edifícios no sul da Turquia e no norte da Síria.

As equipas de socorro mantêm-se nos locais afetados, com os trabalhos dificultados pelas baixas temperaturas que se registam na região.

Segundo uma estimativa esta terça-feira avançada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de pessoas afetadas pelos terramotos que atingiram o sudeste da Turquia e o norte da Síria pode chegar aos 23 milhões.