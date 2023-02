Sismos fazem mais de 5 mil mortos na Turquia e na Síria. Já foram registadas 285 réplicas

O primeiro sismo, de 7,8 graus na escala de Richter, ocorreu durante a madrugada e teve o seu epicentro nos arredores da cidade turca de Gaziantep, a uma profundidade de 17,9 quilómetros. Horas após o primeiro sismo, um segundo abalo de 7,7 sacudiu a mesma região, desta vez com epicentro na região de Elbistan, na vizinha província de Kahramanmaras, provocando o colapso de centenas de edifícios que tinham sido danificados pelo primeiro sismo.





Este foi o pior sismo registado na Turquia em quase um século.

Christian Atsu, que desaparecido na região de Hatay depois do forte sismo que abalou a Turquia e a Síria, foi resgatado com vida. "O Christian Atsu foi retirado com ferimentos" anunciou o dirigente do clube turco Mustafa Özat, emblema que o jogador representa.

Um novo sismo com uma magnitude de 5,7 na escala de Richter abalou esta terça-feira a Turquia e já foram registadas mais de 285 réplicas, após o país e a Síria terem sido atingidos por dois fortes abalos esta segunda-feira.O número de mortos já ultrapassa os cinco mil, com a Turquia a registar 3419 vítimas mortais e a Síria 1602.Milhares de pessoas ficaram feridas e as equipas de resgate trabalham em contra-relógio na busca por sobreviventes nos escombros.O ex-jogador do FC Porto