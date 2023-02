Portugal envia equipa de 50 elementos para ajudar no resgate às vítimas na Turquia

Na cidade turca de Adana, muitos edifícios ficaram destruídos, pelo que se acredita que o número de mortos seja bastante superior àquele que há registo.

Portugal envia equipa de 50 elementos para a Turquia para ajudar no resgate das vítimas do sismo que abalou o país esta segunda-feira. Tratam-se de efetivos da GNR, INEM e bombeiros dos sapadores de Lisboa.A tragédia, que aconteceu no sul da Turquia e no norte da Síria, já provocou a morte de mais de 3700 pessoas e dezenas de milhares de feridos em ambos os países, segundo o último balanço.