Dois fortes sismos no espaço de poucas horas semearam esta segunda-feira a morte e a destruição numa vasta área do Sul da Turquia e do Noroeste da Síria, derrubando prédios como castelos de cartas e deixando milhares de pessoas presas debaixo dos escombros. O balanço provisório é de pelo menos três mil mortos e mais de cinco mil feridos, mas irá certamente subir.









