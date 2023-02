Biden diz que EUA estão disponíveis para ajudar Turquia no resgate das vítimas do sismo

O presidente norte-americano, Joe Biden, falou esta segunda-feira com o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, para prestar condolências devido ao sismo que abalou o sul da Turquia e o norte da Síria. O último balanço aponta para mais de 3700 mortos e dezenas de milhares de feridos nos países relacionados à tragédia.Biden aproveitou o momento para reafirmar que os Estados Unidos estão dispostos a ajudar o país no resgate às vítimas que ainda se encontram sob os escombros, avança a agência Reuters."As nossas equipas estão a ser destacadas para apoiar os esforços de busca e salvamento turcos. Estamos também a coordenar outra equipa de assistência de serviços de saúde", pode ler-se no comunicado da Casa Branca, citado por aquela agência de notícias.O presidente da Turquia declarou esta segunda-feira, perante o elevado número de mortos e cenário de destruição que paira no país, luto nacional de sete dias.O primeiro sismo, de magnitude de 7,9 na escala de Ritcher, deu-se cerca das 4h00 da manhã locais desta segunda-feira e e ele seguiram-se dezenas de réplicas. Acredita-se que pelo rasto de destruição, o número de mortos seja bastante supeiror àquele que há registo.