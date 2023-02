"Estaremos ao lado do povo neste momento difícil": Zelensky oferece ajuda à Turquia

Volodymyr Zelensky, manifestou esta segunda-feira as condolências ao presidente da Turquia,

"Desejo uma rápida recuperação a todas as vítimas. Estaremos ao lado do povo neste momento difícil", escreveu Zelensky numa publicação do Twitter.

O presidente da Ucrânia,Recep Tayyip Erdogan, e disse estar "pronto para prestar a assistência" ao país que foi atingido por um sismo de 7,8 na escala de Richter.O tremor de terra, com uma magnitude de 7,8 na escala de Richter ocorreu na Turquia, atingindo a zona de fronteira entre os dois países encontrando-se no local as primeiras equipas de socorro. Já foram confirmados mais de 600 mortos e há milhares de pessoas feridas.