Proteção Civil realiza simulacro de acidente ferroviário com matérias perigosas em Azambuja

A Proteção Civil vai realizar um simulacro de acidente ferroviário com matérias perigosas este sábado, 4 de março, na Azambuja.

O exercício, intitulado "Trainex’23", ocorrerá na Linha do Norte, junto aos armazéns GSE, em Vila Nova da Rainha e mobilizará meios locais e regionais de Proteção Civil, em especial no horário entre as 15h00 e as 18h00.

Integrado na "Semana da Proteção Civil", este simulacro envolverá diversas áreas das operações de proteção e socorro e será ainda ativado o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil.

Em comunicado, a Proteção Civil alerta a população para as movimentações destes meios no terreno na tarde de sábado.

A "Semana da Proteção Civil" é iniciativa é coordenada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Azambuja em colaboração com os Bombeiros Voluntários de Alcoentre e de Azambuja, a Delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa e os postos de Azambuja e de Aveiras de Cima da Guarda Nacional Republicana.