Provoca desacatos em bares e agride GNR

Turista irlandês embriagado, de 33 anos, provocou danos em casa de banho de bar em Albufeira.

Por Rui Pando Gomes | 01:30

Começou por provocar desacatos em bares e acabou a tentar agredir a GNR e enfermeiros do Serviço de Urgência Básica de Albufeira. O cidadão irlandês, de 33 anos, foi detido pela GNR por resistência e coação sobre os militares.



Os incidentes aconteceram na noite de domingo, por volta das 21h30, na zona de Montechoro. Ao que o CM conseguiu apurar, o turista estava visivelmente embriagado e começou a provocar desacatos em, pelo menos, três estabelecimentos de diversão noturna.



Num deles provocou vários danos na casa de banho e o responsável do bar alertou a GNR.



Para o identificar, os militares tentaram levá-lo ao hotel onde estava instalado, mas este não se lembrava onde era. Durante a viagem, o cidadão estrangeiro começou a ser cada vez mais violento com os militares.



Foi retirado da viatura para ser algemado e tentou atingir os militares com pedras. Tentou libertar-se e agrediu um dos militares, provocando-lhe ferimentos numa mão.



Durante a imobilização, o homem sofreu ferimentos ligeiros e teve de ser transportado amarrado na maca de uma ambulância para o Serviço de Urgência Básica de Albufeira. Já dentro da unidade de saúde, voltou a ser violento e tentou agredir os enfermeiros que lhe estavam a prestar assistência.



Depois de receber tratamento médico, o turista irlandês foi detido por resistência e coação sobre os militares da GNR. O proprietário do estabelecimento poderá avançar com uma queixa pelos danos sofridos.