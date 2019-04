Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSD de Coimbra quer estação central de transportes na cidade construída de raiz

Com um custo estimado de 34 milhões de euros, a nova estação central de Coimbra constitui "uma aposta estratégica do concelho e da região", sustenta o PSD.

O PSD de Coimbra defendeu esta quinta-feira a "construção de raiz" de uma estação central na cidade, localizada a cerca de 600 metros a norte da atual gare ferroviária de Coimbra B, que garanta a intermodalidade de transportes.



A proposta, que foi apresentada esta quinta-feira pelo presidente da comissão política concelhia dos sociais-democratas de Coimbra, Nuno Freitas, recupera o projeto do arquiteto e urbanista espanhol Joan Busquets, de 2010, inscrito no PDM [Plano Diretor Municipal] como Entrada Poente de Coimbra, localizado 600 metros a norte de Coimbra-B", na zona da Pedrulha.



Com um custo estimado de 34 milhões de euros, a nova estação central de Coimbra, assegurando "total intermodalidade de transportes e novas valências urbanas, de acessibilidades e de fixação empresarial", constitui "uma aposta estratégica do concelho e da região, assumindo-se como vetor chave da expansão urbana e económica de Coimbra", sustenta o PSD.



A preconizada estação central de Coimbra surge como alternativa ao projeto anunciado pelo Governo, em fevereiro, visando "requalificar a estação de Coimbra B em simultâneo com as obras necessárias para a adaptação da solução MetroBus, entre 2020 e 2022".



A solução apresentada pelo Governo "agrada ao presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado", sublinha o PSD referindo que o autarca socialista "incluiu no seu programa eleitoral de 2013 uma 'nova estação central de Coimbra' que entretanto caiu".



Aquilo que foi anunciado para Coimbra B "é praticamente limpar a estação", não resolve "o problema [do terminal] das camionetas" nem permite a instalação dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos (SMTUC), "enfim, não tem quase intermodalidade nenhuma", afirma, à agência Lusa, Nuno Freitas, sublinhando que "o próprio MetroBus fica entre a estação e a estrada" (acesso poente à cidade).



Além disso, a manutenção da atual localização de Coimbra B "não permite a duplicação da Linha do Norte, nem admite a alta velocidade (questão que há de voltar a colocar-se)" e, "como plataforma logística, é muito limitada", sustenta.



Trata-se de "opções estratégicas que abram o futuro", sintetiza Nuno Freitas, destacando ainda que, para além das vantagens apontadas, a recuperação do projeto de Busquets também permite, por exemplo, a criação de uma nova polaridade de acesso a Coimbra, "maior quantidade de terminais logísticos para mercadorias" e revitalizar o "tecido envolvente para localização empresarial" (Loreto/Pedrulha), e "impõe a concretização do 'anel da Pedrulha' para ligação às circulares rodoviárias" da cidade.



O PSD de Coimbra vai apresentar e defender de forma "intransigente" a proposta, designadamente nas assembleias Municipal e da Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra e na da Câmara Municipal, e inscrevê-la no seu programa eleitoral para o círculo de Coimbra, nas eleições legislativas.