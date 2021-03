Psicólogos apoiam polícias para travar suicídios

Mais de metade do efetivo da PSP foi alvo de uma reavaliação psicológica nos últimos cinco anos com o objetivo de detetar possíveis vulnerabilidades, indicou aquela força de segurança. O gabinete de psicologia desta força de segurança está, já há alguns anos, a reavaliar os traços da personalidade dos elementos policiais como forma de prevenir o suicídio.Segundo a PSP, dois mil polícias foram reavaliados em 2020, juntando-se aos 11 mil alvo de reavaliação psicológica nos últimos 5 anos. Essa reavaliação está prevista no plano de prevenção do suicídio das forças de segurança e tem como objetivo "promover boas práticas de saúde mental dos polícias". A PSP refere que é acompanhada de ações de formação e sensibilização sobre esta matéria que versam conteúdos de prevenção do suicídio "entre pares e autocuidado".O mesmo gabinete de psicologia apoiou 4650 polícias infetados ou em quarentena devido à Covid-19. Houve recurso à intervenção psicológica online ou através de teleassistência.