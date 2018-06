Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP apanha 10 traficantes

Geriam o tráfico a partir de Vila d’Este, Vila Nova de Gaia, e distribuíam droga pelo Norte e Centro do País.

Os nove homens e uma mulher, atuais ou antigos moradores do bairro, entre os 20 e 60 anos, foram detidos pela PSP - que apreendeu mais de 30 kg de haxixe com um valor de venda de largos milhares de euros, três carros e 4820 euros em dinheiro, em dezanove buscas.



A investigação policial durava desde março de 2017 e tinha já levado à detenção de outros 17 suspeitos e à apreensão de mais de seis quilos de haxixe, entre outros produtos estupefacientes, 1700 euros em dinheiro e duas viaturas.