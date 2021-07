PSP apanha foragido da cadeia em operação de fiscalização rodoviária no Porto

A Polícia de Segurança Pública capturou um homem, esta sexta-feira, que está em fuga da prisão onde terá de cumprir os nove anos de pena dos 16 a que tinha sido condenado.A PSP intercetou o suspeito numa ação de fiscalização rodoviária no Porto, junto a locais referenciados com tráfico e consumo de drogas.No decorrer da fiscalização, um homem de 51 anos com residência desconhecida não apresentou os documentos de identificação e indicou dados relativos a outra pessoa. Ao partilhar dados pessoais que não coincidiam com a sua fisionomia o homem encetou a fuga apeado e foi de imediato intercetado pela PSP.O homem tem um mandado de detenção e captura para cumprir uma pena de prisão superior a nove anos, dos 16 a que tinha sido condenado por tráfico de estupefacientes agravado.O detido já está no Estabelecimento Prisional.