Quatro mulheres foram detidas pela PSP de Viseu para cumprimento de penas de prisão a que foram condenadas pelo crime de tráfico de droga.





A operação visou o cumprimento de mandados de busca e detenção das mulheres, com idades entre os 30 e 55 anos. As detidas foram conduzidas à cadeia de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos.