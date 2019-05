Os agentes do Comando da PSP de Lisboa apreenderam, no sábado à noite, 203 armas brancas ilegais que se encontravam expostas num armazém.Esta foi a apreensão mais importante do trabalho policial, entre as 09h00 de sábado e a mesma hora deste domingo, período durante o qual foram detidas 53 pessoas, dez dos quais conduziam com taxa-crime de álcool.As patrulhas da PSP de Lisboa apreenderam ainda 103,91 gramas de haxixe, a que correspondem 207,82 doses.