PSP apreende 51 armas e encerra armeiro ilegal de homem de 72 anos em Beja

A Polícia de Segurança Pública (PSP) realizou esta quinta-feira uma operação que resultou na detenção de um homem de 72 anos que se dedicava à "modificação, reparação, detenção, guarda, mediação ilícita de armas de fogo" no distrito de Beja.



A operação "GUN STORE 2" resultou de uma investigação que decorreu nos últimos 11 meses e após três mandados de busca a PSP apreendeu 10 armas de fogo longas de diversos calibres, 41 armas de ar comprimido de diversos calibres, três canos para armas longas e 1051 gramas de pólvora.



O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, no Ministério Público de Beja, para aí serem aplicadas as medidas de coação.