PSP ‘caça’ 11 carteiristas em Lisboa

Por J.T. | 09:28

No espaço de apenas uma semana, a PSP deteve 11 carteiristas – entre os 19 e 53 anos – por assaltarem turistas na zona da Baixa de Lisboa.



Apesar de todos serem reincidentes no crime, ficaram em liberdade.



Todos os assaltantes foram intercetados pelos agentes da PSP pouco depois de se apoderarem das malas ou carteiras das vítimas, isto sempre em zonas movimentadas ou nos transportes públicos.



O autor do último ataque já tinha sido detido três vezes em apenas um mês.



Desta vez furtou a carteira de dentro da mala de uma mulher que seguia na rua com uma amiga.