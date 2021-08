PSP caça dois homens por tráfico de droga no Porto. Apreendidos mais de 105 quilos de estupefacientes

A PSP deteve dois homens de 33 e 45 anos por tráfico de estupefacientes que operavam no Porto. No âmbito de uma operação de combate aos tráfico foram realizadas quatro buscas domiciliárias e não domiciliárias no Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Rio Tinto.Destas buscas resultaram a apreensão de mais de 105 quilos de canábis, heroína, cocaína, anfetaminas que se traduzem em mais de 143 mil doses. Além dos estupefacientes foram apreendidos mais de 27 mil euros em notas, duas armas de fogo e dois carros.Foram ainda apreendidas balanças de precisão e máquinas de selagem por vácuo.Os detidos são esta terça-feira presentes ao Ministério Público.