Está na fase final de testes e de formação de técnicos (elementos da PSP e GNR) uma aplicação que vai produzir um “mapa de risco georreferenciado” das quase 14 mil caixas multibanco em Portugal, compilando o histórico de cada máquina, as avaliações de risco e as medidas de proteção.“Será mais uma ferramenta para ajudar a combater esta criminalidade”, explicou ao CM o subintendente Samuel Fernandes, do Departamento de Segurança Privada da PSP.