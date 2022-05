PSP de Braga recebe denúncia de tentativa de burla com multa falsa

A PSP de Braga revelou esta quinta-feira ter recebido uma denúncia de um condutor “que encontrou na sua viatura um talão de uma contraordenação de trânsito”, com o logótipo da polícia e no valor de 120 euros. No texto, que era acompanhado por entidade e referências para o pagamento da suposta multa, era explicado que, caso pagasse nas 24 horas seguintes, teria direito a um “desconto de 50%”.









“O conteúdo do texto, o modelo e a consideração de que o pagamento no imediato poderá permitir um desconto de 50% são totalmente irregulares, evidenciando isso sim uma tentativa de burla”, alerta a PSP.