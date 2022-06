PSP de Coimbra mantém buscas por idosa desaparecida

A PSP de Coimbra mantinha, pelas 21h30 desta sexta-feira, as buscas por uma mulher de 76 anos, que desapareceu de casa na tarde de quinta-feira, nos arredores da cidade, estando a explorar informações de avistamentos, disse fonte policial.

"As buscas não estão suspensas. Estamos a recolher informações e a explorar, de forma direta, alguns relatos de avistamentos", disse à agência Lusa o oficial de dia do Comando da PSP de Coimbra.

A idosa, residente no Bairro da Liberdade, localizado na periferia urbana norte de Coimbra, sofre de Alzheimer e terá desaparecido de casa na tarde de quinta-feira, enquanto o marido, também idoso, estava a descansar.

A mesma fonte indicou que todo o dispositivo da PSP de Coimbra adstrito às operações de busca se mantém no terreno, com a exceção, devido ao cair da noite, do veículo aéreo não tripulado (drone), operado pela Unidade Especial de Polícia (UEP) e das equipas com canídeos, dado estes animais terem esgotado, por hoje, a sua capacidade física.

O oficial de dia da PSP explicou ainda que as buscas decorrem não só na zona onde a desaparecida reside ou que habitualmente frequentava, "mas também noutros locais da cidade onde a senhora morou" e para onde, por ser doente de Alzheimer, poderia eventualmente deslocar-se, "por estar um bocadinho desfasada da realidade", indicou.

"Estamos a recolher informação e a bater essas zonas também", acrescentou.

Para além dos familiares da desaparecida, que estão em contacto "permanente" com a PSP, a operação de busca conta ainda com meios dos bombeiros, concretamente seis operacionais e duas viaturas, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.