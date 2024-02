Um agente da PSP de Lisboa, que estava de folga, fraturou uma mão ao deter, com o apoio de três colegas, um trio de ladrões que faziam um assalto com arma de fogo.Outro elemento policial ficou ferido e também foi hospitalizado. Os quatro agentes, todos da esquadra da Rua da Prata, estavam de folga quando, pela 01h30 desta quinta-feira, surpreenderam o crime na Rua dos Fanqueiros.Os quatro polícias perseguiram os ladrões e apanharam dois, que “reagiram com muita violência”.