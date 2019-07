PSP de Gondomar caçado com 100 mil euros em haxixe

O agente da PSP Bernardino Mota foi detido no domingo à noite, no Montijo, com 90 quilos de haxixe, que transportava no interior da sua viatura.Nas buscas domiciliárias foram ainda apreendidos mais 10 quilos de droga. A apreensão totaliza cerca de 100 mil euros. Foram detidos mais três suspeitos e outra pessoa foi constituída arguida neste processo.O polícia, de 46 anos, agente em Gondomar, foi apanhado pela própria PSP quando regressava ao Porto, vindo do Sul de Espanha.Na operação, foram ainda apreendidos 15 mil euros em dinheiro e quatro viaturas. A PSP já iniciou o processo de suspensão do agente.Os detidos serão esta terça-feira presentes a um juiz de instrução criminal para conhecerem as medidas de coação.