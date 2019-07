Agente da PSP detido com 90 quilos de haxixe em Gondomar

Um agente da PSP de 45 anos foi detido na posse de 90 quilos de haxixe em Gondomar, distrito do Porto.O polícia estava a ser investigado por tráfico de estupefacientes há mais de um ano e foi apanhado em flagrante com droga no carro.O agente foi apanhado quando regressava do Algarve em direção ao Porto, no decurso de uma investigação da PSP.