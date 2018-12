Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP de Guimarães detém oito suspeitos de tráfico de droga

Foram ainda apreendidos telemóveis, um computador e uma viatura ligeira.

Por Lusa | 15:47

A Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Guimarães deteve oito indivíduos suspeitos de tráfico de estupefacientes e apreendeu 256 doses de heroína e cocaína, e mais de 15 mil euros, anunciou esta quinta-feira aquela força.



Em comunicado, a PSP acrescenta que a operação decorreu na quarta-feira e traduziu-se no cumprimento de cinco mandados de buscas domiciliárias nos concelhos de Guimarães, Felgueiras e Gondomar.



Foram ainda apreendidos telemóveis, um computador e uma viatura ligeira.



Os detidos são quatro homens e quatro mulheres, com idades compreendidas entre os 16 e 56 anos.



Vão ser apresentados, na sexta-feira, no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão para primeiro interrogatório e aplicação das respetivas medidas de coação.