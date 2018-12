Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Perseguição no ar leva a três milhões em droga

Avião da Força Aérea portuguesa deteta lancha com 2,7 toneladas de haxixe a navegar para a Península Ibérica.

Por Miguel Curado | 01:30

A Polícia Judiciária, a Força Aérea Portuguesa (FAP) e a GNR colaboraram com as autoridades espanholas na apreensão de 2,7 toneladas de haxixe, com um preço de mercado estimado em três milhões de euros.



A deteção inicial da droga foi feita em alto mar, na semana passada, por um avião de reconhecimento da FAP. Os militares detetaram e perseguiram uma potente lancha, com três motores fora de borda, vinda do Norte de África e a navegar em águas internacionais.



Por se suspeitar que a embarcação podia trazer droga, foi alertada a Polícia Judiciária portuguesa, que por sua vez comunicou o caso à Polícia Nacional espanhola.



A lancha esteve algum tempo parada, e quando a mesma se começou a dirigir para a costa espanhola a Polícia Nacional daquele país assumiu a perseguição ao barco, que levava quatro traficantes a bordo.



Os agentes policiais espanhóis monitorizaram o percurso dos traficantes a bordo até à zona de Huelva, onde terão perdido o contacto visual com a lancha.



Fonte policial explicou ao CM que os fardos de haxixe, com um peso total de 2,7 toneladas, foram atirados borda fora pelos ocupantes da lancha, que fugiram.



No areal da praia estavam entretanto quatro outros membros da rede de tráfico internacional que, perante a presença de agentes da Polícia Nacional do país vizinho, que entretanto já os tinham detetado, fugiram, abandonando a carrinha onde pretendiam guardar a droga.



Os agentes apreenderam os fardos de haxixe, e prosseguem a investigação para tentar localizar os traficantes em fuga, e apurar a dimensão da rede.



PORMENORES

Investigação

A PJ anunciou esta segunda-feira que irá colaborar com a Polícia Nacional espanhola na investigação à rede internacional de tráfico que é responsável pelo transporte das 2,7 toneladas de haxixe.



Marrocos

As polícias portuguesa e espanhola acreditam que a lancha que transportava o haxixe apreendido iniciou viagem em território marroquino. No interior da embarcação seguiam 4 homens.



Quilo a mil euros

Fonte policial disse ao CM que, a preço de mercado, cada quilo de haxixe custa no mercado cerca de mil euros. A maioria do haxixe apreendido na Europa provém de território marroquino.