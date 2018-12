Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido por agressão no Fórum Algarve tinha droga e armas

Apreendidas 17 doses e meia de cocaína, machado, cutelo, foice e martelo em buscas.

Por João Mira Godinho | 10:47

O homem detido por agredir outro, no centro comercial Forum Algarve, em Faro, tinha droga e armas em casa, informou, esta quarta-feira a PSP.



O material foi apreendido nas buscas à residência e aos veículos do detido, que já tinha antecedentes por tráfico de estupefacientes e é suspeito de "vários ilícitos criminais contra pessoas, nomeadamente por ofensas à integridade física qualificadas", referiu o Comando de Faro.



A agressão no Forum Algarve, a 21 de novembro, foi amplamente divulgada nas redes sociais, depois de ter sido filmada com um telemóvel.



Nas imagens vê-se o agora detido, de 48 anos, vestido com uma camisola do Benfica a dar um golpe com uma arma branca, noutro homem, caído sobre as decorações da Aldeia de Natal.



O agressor foi identificado na altura mas, por não ser apanhado em flagrante delito, não foi detido. No entanto, a Esquadra de Investigação Criminal de Faro da PSP iniciou uma investigação "prioritária", que agora conduziu à detenção.



Nas buscas realizadas, além de 17 doses e meia de cocaína, foram apreendidos "objetos relacionados com o tráfico de estupefacientes, cerca de 2 500 euros em notas, três telemóveis, três facas táticas, um machado, um cutelo, uma foice e um martelo", revelou a PSP.



Está indiciado por tentativa de homicídio, ameaças agravadas e ofensas à integridade física, tanto pela situação no Forum Algarve como por "vários ilícitos criminais contra pessoas", anteriores, e em que já era suspeito, avançou ainda o Comando Distrital da PSP.



PORMENORES

Tráfico de droga

O detido foi condenado a 8 anos e 8 meses de prisão, em 2008, por tráfico de cocaína. Aproveitava o facto de trabalhar como porteiro em estabelecimentos noturnos para traficar a droga.



Queixas

A PSP alerta para a importância da apresentação de queixa em todas as situações criminais. Sobre o detido as autoridades dizem ter conhecimento de vários casos que não foram participados.



Motivo

O homem agredido no Forum Algarve, de 45 anos, era senhorio do agressor. Reclamando a falta de pagamento de rendas, tinha cortado o abastecimento de água à casa, o que motivou a rixa.