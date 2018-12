Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido por facada no Forum Algarve

Rixa entre dois homens aconteceu junto a Aldeia de Natal.

Por João Mira Godinho | 08:48

A PSP deteve, esta terça-feira à tarde, o homem filmado a atacar outro, no centro comercial Forum Algarve, em Faro, em novembro. Foram ainda realizadas buscas domiciliárias e às viaturas do suspeito, que deverá esta quarta-feira ser presente a tribunal para aplicação das medidas de coação.



A 21 de novembro, o detido, de 48 anos, envolveu-se numa rixa com o outro homem, de 45, no centro comercial, junto à Aldeia de Natal, que já se encontrava montada.



A situação foi filmada e divulgada nas redes sociais. Vê-se o mais novo dos dois a fugir e a cair para o meio das decorações, enquanto o outro, vestido com uma camisola do Benfica, se aproxima e lhe dá um golpe num braço com um objeto cortante.



Logo na altura, o agressor foi identificado pelas autoridades mas, como não foi apanhado em flagrante delito, foi aberta uma investigação ao caso. Esta terça-feira, depois de pedido o respetivo mandado de detenção ao Ministério Público, a PSP avançou para a captura do homem.



Na origem da rixa estará um conflito relacionado com a renda da casa onde vive o agressor e da qual a vítima é senhorio. Em retaliação pelo alegado atraso no pagamento, o proprietário tinha cortado o abastecimento de água ao imóvel.



O detido, que trabalhou como porteiro em espaços noturnos de Faro, tinha sido condenado, em 2008, a oito anos e oito meses de prisão por tráfico de droga.



A esta agressão, a PSP juntou outras situações de violência ou ameaças em que o homem também é suspeito.